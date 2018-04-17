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Твенте - Зволле

17.04.2018, Вторник, 19:30 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Эредивизие, 32 тур Твенте - Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
3 тур
26 августа, суббота 20:45 Зволле 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 Твенте
9 тур
16 октября, воскресенье 13:30 Твенте 2:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 20:30 Твенте 2:1 Зволле
3 тур
23 августа, воскресенье 13:30 Зволле 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 20:30 Твенте 2:0 Зволле
13 тур
23 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Твенте 2:2 Зволле
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:30 Зволле 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
22 тур
10 февраля, воскресенье 19:30 Зволле 1:1 Твенте
14 тур
25 ноября, воскресенье 19:30 Твенте 2:2 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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