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Мидтьюлланд - Брондбю

19.04.2018, Четверг, 21:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Плей-офф, 4 тур Мидтьюлланд - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
1 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 4:2 Брондбю
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Брондбю
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
19 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
1 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
16 тур
24 ноября, воскресенье 22:15 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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