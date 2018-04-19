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Силькеборг - Хобро

19.04.2018, Четверг, 19:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Плей-офф, 4 тур Силькеборг - Хобро
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
3 тур
16 апреля, понедельник 20:00 Хобро 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
10 марта, суббота 18:00 Хобро 1:1 Силькеборг
7 тур
25 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:2 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Хобро 2:2 Силькеборг
20 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 0:1 Хобро
9 тур
27 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 2:2 Хобро
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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