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Рандерс - Оденсе

18.04.2018, Среда, 19:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Плей-офф, 4 тур Рандерс - Оденсе
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
3 тур
15 апреля, воскресенье 13:00 Оденсе 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Рандерс 4:1 Оденсе
10 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
ответный матч		 29 мая, понедельник 20:00 Рандерс 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
первый матч		 20 мая, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 14:00 Рандерс 4:0 Оденсе
3 тур
18 апреля, вторник 19:15 Оденсе 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
20 февраля, понедельник 21:00 Оденсе 3:0 Рандерс
13 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Рандерс 3:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 0:1 Рандерс
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Оденсе
5 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Оденсе 0:2 Рандерс
12 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Оденсе
5 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Рандерс 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Оденсе 2:1 Рандерс
16 тур
23 ноября, суббота 20:00 Рандерс 1:1 Оденсе
2 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 22:00 Оденсе 0:0 Рандерс
17 тур
19 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 3:2 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Рандерс 1:2 Оденсе
15 тур
8 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Рандерс
2 тур
26 июля, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Рандерс
13 тур
24 октября, суббота 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Рандерс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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