Рандерс - Оденсе

|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|13:00
|Оденсе
|3:0
|Рандерс
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|4:1
|Оденсе
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Рандерс
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|14:00
|Рандерс
|4:0
|Оденсе
|3 тур
|18 апреля, вторник
|19:15
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|22 тур
|20 февраля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|3:0
|Рандерс
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Рандерс
|3:0
|Оденсе
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|0:1
|Рандерс
|13 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|2:3
|Рандерс
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:2
|Рандерс
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|3:0
|Оденсе
|5 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|0:2
|Оденсе
|31 тур
|8 мая, четверг
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Рандерс
|16 тур
|23 ноября, суббота
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:1
|Оденсе
|24 тур
|28 марта, четверг
|22:00
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|17 тур
|19 ноября, понедельник
|22:00
|Рандерс
|3:2
|Оденсе
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:1
|Рандерс
|30 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Рандерс
|1:2
|Оденсе
|15 тур
|8 ноября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:0
|Рандерс
|2 тур
|26 июля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:1
|Рандерс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Орхус
|11
|7
|1
|3
|23:17
|+6
|22
|2.
|Хобро
|8
|5
|0
|3
|11:9
|+2
|15
|3.
|Сендерийск
|10
|4
|2
|4
|11:13
|-2
|14
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|15:12
|+3
|11
|5.
|Рандерс
|6
|3
|1
|2
|9:6
|+3
|10
|6.
|Хельсингор
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|7.
|Силькеборг
|6
|1
|1
|4
|7:11
|-4
|4
|8.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|4:12
|-8
|2