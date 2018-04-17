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Хельсингор - Орхус

17.04.2018, Вторник, 20:00 мск Дания. Плей-офф, 4 тур Хельсингор - Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018)
3 тур
13 апреля, пятница 20:00 Орхус 2:1 Хельсингор
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
1 декабря, пятница 21:00 Орхус 0:0 Хельсингор
11 тур
29 сентября, пятница 19:00 Хельсингор 1:5 Орхус
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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