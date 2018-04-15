Брондбю - Копенгаген

|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Копенгаген
|0:1
|Брондбю
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Копенгаген
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Копенгаген
|0:1
|Брондбю
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Копенгаген
|7 тур
|14 мая, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|17:00
|Брондбю
|0:1
|Копенгаген
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:30
|Копенгаген
|0:0
|Брондбю
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|14:00
|Брондбю
|1:0
|Копенгаген
|23 тур
|6 апреля, понедельник
|17:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:30
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|30 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Брондбю
|3:2
|Копенгаген
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Копенгаген
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Брондбю
|6 тур
|18 августа, суббота
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|24 тур
|5 апреля, четверг
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:30
|Брондбю
|2:1
|Копенгаген
|10 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Копенгаген
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Брондбю
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Копенгаген
|20 тур
|14 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Брондбю
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5