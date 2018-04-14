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Сендерийск - Люнгбю

14.04.2018, Суббота, 17:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Плей-офф, 3 тур Сендерийск - Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
5 тур
12 августа, суббота 17:00 Люнгбю 1:1 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
4 тур
21 апреля, пятница 21:15 Сендерийск 1:2 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
22 октября, суббота 17:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
3 тур
31 июля, воскресенье 13:00 Сендерийск 0:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:4 Сендерийск
17 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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