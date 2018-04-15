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Антверпен - Беерсхот-Вилрейк

15.04.2018, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Плей-офф, 3 тур Антверпен - Беерсхот-Вилрейк
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