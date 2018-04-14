Введите ваш ник на сайте

БАТЭ - Динамо-Брест

14.04.2018, Суббота, 18:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 3 тур БАТЭ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
11 августа, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
3 тур
15 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 21:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 