Дняпро - Витебск

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|30
|23
|4
|3
|55:24
|+31
|73
|2.
|Шахтер Сл
|30
|19
|7
|4
|45:14
|+31
|64
|3.
|Динамо Мн
|30
|18
|9
|3
|41:17
|+24
|63
|4.
|Витебск
|30
|19
|5
|6
|47:20
|+27
|62
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|16
|7
|7
|36:18
|+18
|55
|6.
|Динамо-Брест
|30
|14
|10
|6
|52:30
|+22
|52
|7.
|Неман
|30
|12
|7
|11
|31:32
|-1
|43
|8.
|Слуцк
|30
|11
|3
|16
|26:36
|-10
|36
|9.
|Городея
|30
|9
|7
|14
|31:33
|-2
|34
|10.
|Ислочь
|30
|8
|9
|13
|20:37
|-17
|33
|11.
|Минск
|30
|7
|9
|14
|34:42
|-8
|30
|12.
|Гомель
|30
|7
|7
|16
|16:36
|-20
|28
|13.
|Дняпро
|30
|4
|12
|14
|24:44
|-20
|24
|14.
|Торпедо
|30
|6
|6
|18
|20:41
|-21
|24
|15.
|Смолевичи
|30
|5
|9
|16
|21:39
|-18
|24
|16.
|Днепр Мог
|30
|3
|7
|20
|17:53
|-36
|16