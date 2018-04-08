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Ангушт - Дружба

08.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур Ангушт - Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
10 тур
23 сентября, суббота 17:00 Дружба 3:1 Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Ангушт 0:0 Дружба
3 тур
12 августа, пятница 18:00 Дружба 1:3 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Ангушт 1:0 Дружба
5 тур
18 августа, вторник 17:00 Дружба 3:2 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
34 тур
5 июня, пятница 17:00 Дружба 0:0 Ангушт
27 тур
29 апреля, среда 15:00 Ангушт 2:4 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
33 тур
31 мая, пятница 17:00 Ангушт 2:0 Дружба
17 тур
16 октября, вторник 16:00 Дружба 0:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
28 тур
25 апреля, среда 17:00 Дружба 0:3 Ангушт
12 тур
13 июля, среда 18:00 Ангушт 3:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
21 тур
19 августа, четверг 18:00 Ангушт 1:0 Дружба
5 тур
6 мая, четверг 00:00 Дружба 2:0 Ангушт
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
28 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 0:0 Ангушт
10 тур
27 мая, среда 17:00 Ангушт 1:0 Дружба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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