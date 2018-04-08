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Алания - Машук-КМВ

08.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур Алания - Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
10 тур
23 сентября, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:2 Алания
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 18:00 Машук-КМВ 4:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
29 тур
28 мая, воскресенье 14:00 Алания 2:1 Машук-КМВ
15 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 18:00 Алания 2:2 Машук-КМВ
11 тур
28 сентября, понедельник 17:00 Машук-КМВ 1:1 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
18 тур
18 ноября, вторник 15:00 Машук-КМВ 1:1 Алания
8 тур
19 сентября, пятница 17:00 Алания 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:00 Машук-КМВ 1:2 Алания
15 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Алания 2:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
33 тур
31 мая, пятница 17:00 Алания 0:0 Машук-КМВ
17 тур
16 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 1:0 Алания
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 18:00 Машук-КМВ 1:1
(3:4)п		 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
18 тур
4 сентября, воскресенье 14:00 Алания 0:3 Машук-КМВ
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Машук-КМВ 1:3 Алания
Россия. Первый дивизион 2008
26 тур
9 августа, суббота 18:00 Машук-КМВ 1:2 Алания
6 тур
19 апреля, суббота 18:00 Алания 2:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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