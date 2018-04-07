Тун - Люцерн

|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:1
|Тун
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Тун
|2:0
|Люцерн
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Тун
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:1
|Тун
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Тун
|2:0
|Люцерн
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Тун
|31 тур
|6 мая, суббота
|18:45
|Тун
|3:1
|Люцерн
|21 тур
|18 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Тун
|16 тур
|26 ноября, суббота
|19:45
|Тун
|1:2
|Люцерн
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|3:0
|Тун
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|3:0
|Тун
|25 тур
|19 марта, суббота
|19:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|16 тур
|21 ноября, суббота
|22:00
|Люцерн
|1:0
|Тун
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|14:45
|Тун
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|10 мая, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|27 тур
|11 апреля, суббота
|18:45
|Тун
|1:0
|Люцерн
|15 тур
|8 ноября, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|9 тур
|23 сентября, вторник
|21:45
|Тун
|3:2
|Люцерн
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|3:0
|Тун
|20 тур
|8 февраля, суббота
|22:45
|Тун
|2:1
|Люцерн
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:1
|Тун
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|15:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Люцерн
|22 тур
|2 марта, суббота
|22:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:1
|Тун
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:45
|Тун
|2:1
|Люцерн
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:1
|Тун
|20 тур
|11 февраля, суббота
|20:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:45
|Тун
|3:1
|Люцерн
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:0
|Тун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35