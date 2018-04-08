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Аланьяспор - Акхисар Беледиеспор

08.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Турция. Суперлига, 28 тур Аланьяспор - Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 14:00 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
32 тур
22 мая, понедельник 20:00 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор
15 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
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