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Коньяспор - Сивасспор

08.04.2018, Воскресенье, 13:30 мск Конья, стадион Конья Турция. Суперлига, 28 тур Коньяспор - Сивасспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 19:30 Сивасспор 2:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
19 февраля, пятница 21:00 Коньяспор 2:1 Сивасспор
5 тур
19 сентября, суббота 17:00 Сивасспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
20 тур
15 февраля, воскресенье 14:00 Коньяспор 0:1 Сивасспор
3 тур
21 сентября, воскресенье 18:00 Сивасспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
19 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Коньяспор 3:0 Сивасспор
2 тур
25 августа, воскресенье 21:15 Сивасспор 2:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
14 мая, суббота 17:00 Коньяспор 1:1 Сивасспор
16 тур
12 декабря, воскресенье 15:00 Сивасспор 1:0 Коньяспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
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