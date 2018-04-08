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Хаугесунд - Сарпсборг 08

08.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Хаугесунд, стадион Хаугесунд Стадион Норвегия. Элитсериен, 4 тур Хаугесунд - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:2 Хаугесунд
13 тур
12 июня, четверг 22:05 Хаугесунд 4:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 19 7 4 51:24 +27 64
2. Мольде 30 18 5 7 63:36 +27 59
3. Бранн 30 17 7 6 45:31 +14 58
4. Хаугесунд 30 16 5 9 45:33 +12 53
5. Кристиансунн 30 13 7 10 46:41 +5 46
6. Волеренга 30 11 9 10 39:44 -5 42
7. Ранхейм 30 12 6 12 43:50 -7 42
8. Сарпсборг 08 30 11 8 11 46:39 +7 41
9. Одд 30 11 7 12 39:38 +1 40
10. Тромсе 30 11 3 16 41:48 -7 36
11. Буде-Глимт 30 6 14 10 32:35 -3 32
12. Лиллестрем 30 7 11 12 34:44 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 46:48 -2 31
14. Старт 30 8 5 17 30:54 -24 29
15. Стабек 30 6 11 13 37:50 -13 29
16. Сандефьорд 30 4 11 15 35:57 -22 23
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