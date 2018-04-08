Введите ваш ник на сайте

Твенте - Фейеноорд

08.04.2018, Воскресенье, 15:30 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Эредивизие, 30 тур Твенте - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 16:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
2 тур
14 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
10 апреля, воскресенье 17:45 Твенте 0:1 Фейеноорд
13 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
18 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Твенте
4 тур
31 августа, воскресенье 18:45 Твенте 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Твенте 2:2 Фейеноорд
2 тур
11 августа, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 17:30 Фейеноорд 0:0 Твенте
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:30 Твенте 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
17 тур
18 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Твенте 2:1 Фейеноорд
9 тур
16 октября, суббота 22:45 Фейеноорд 0:1 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Твенте 2:0 Фейеноорд
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 