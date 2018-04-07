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Жетысу - Кайсар

07.04.2018, Суббота, 12:00 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Жетысу - Кайсар
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
31 тур
31 октября, суббота 12:00 Жетысу 2:1 Кайсар
27 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Кайсар 3:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 15:00 Жетысу 2:1 Кайсар
1 тур
7 марта, суббота 12:00 Кайсар 0:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Кайсар 0:0 Жетысу
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 1:0 Жетысу
2 тур
18 марта, воскресенье 13:00 Жетысу 5:2 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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