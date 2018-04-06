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Витория Гимараеш - Риу Аве

06.04.2018, Пятница, 22:30 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Португалия. Примейра, 29 тур Витория Гимараеш - Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
12 тур
28 ноября, вторник 00:01 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 3:0 Риу Аве
9 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:3 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
11 апреля, понедельник 22:00 Риу Аве 2:0 Витория Гимараеш
12 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 22:15 Риу Аве 1:1 Витория Гимараеш
13 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
4 тур
14 сентября, суббота 19:15 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
30 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Витория Гимараеш 0:1 Риу Аве
15 тур
21 января, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
9 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Витория Гимараеш 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
17 тур
22 января, суббота 20:00 Риу Аве 2:3 Витория Гимараеш
2 тур
23 августа, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:0 Витория Гимараеш
14 тур
19 декабря, суббота 22:15 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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    Рейтинг: +390

    fantom23 7 апреля 2018, 01:08

    п1

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