Орхус - Силькеборг

|16 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Орхус
|3:1
|Силькеборг
|3 тур
|31 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|16 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Орхус
|3:1
|Силькеборг
|3 тур
|31 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|5 тур
|1 мая, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|10 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:3
|Силькеборг
|16 тур
|4 ноября, пятница
|22:15
|Орхус
|0:0
|Силькеборг
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|27 тур
|12 апреля, пятница
|20:30
|Силькеборг
|3:1
|Орхус
|20 тур
|10 декабря, понедельник
|22:00
|Орхус
|3:3
|Силькеборг
|8 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:4
|Орхус
|24 тур
|5 апреля, четверг
|18:00
|Силькеборг
|2:1
|Орхус
|16 тур
|21 ноября, понедельник
|22:00
|Орхус
|0:2
|Силькеборг
|5 тур
|15 августа, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Орхус
|30 тур
|1 мая, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:4
|Орхус
|20 тур
|15 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:2
|Силькеборг
|6 тур
|22 августа, суббота
|18:00
|Орхус
|2:2
|Силькеборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Орхус
|11
|7
|1
|3
|23:17
|+6
|22
|2.
|Хобро
|8
|5
|0
|3
|11:9
|+2
|15
|3.
|Сендерийск
|10
|4
|2
|4
|11:13
|-2
|14
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|15:12
|+3
|11
|5.
|Рандерс
|6
|3
|1
|2
|9:6
|+3
|10
|6.
|Хельсингор
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|7.
|Силькеборг
|6
|1
|1
|4
|7:11
|-4
|4
|8.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|4:12
|-8
|2