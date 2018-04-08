Брондбю - Хорсенс

|25 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:1
|Брондбю
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:1
|Брондбю
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|0:2
|Брондбю
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:15
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|2:0
|Брондбю
|17 тур
|28 ноября, понедельник
|22:00
|Брондбю
|0:1
|Хорсенс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:4
|Хорсенс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5