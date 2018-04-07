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Люнгбю - Оденсе

07.04.2018, Суббота, 17:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Плей-офф, 2 тур Люнгбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
13 тур
22 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 4:0 Люнгбю
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:0 Оденсе
6 тур
20 августа, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 2:0 Оденсе
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:0 Люнгбю
10 тур
27 сентября, понедельник 21:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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