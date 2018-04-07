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Остенде - Эйпен

07.04.2018, Суббота, 21:00 мск Остенде, стадион Альбертпаркстадион Бельгия. Плей-офф, 2 тур Остенде - Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
25 ноября, суббота 22:00 Остенде 1:0 Эйпен
4 тур
19 августа, суббота 21:00 Эйпен 2:1 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
21 тур
26 декабря, понедельник 16:30 Остенде 1:3 Эйпен
6 тур
10 сентября, суббота 19:00 Эйпен 2:1 Остенде
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