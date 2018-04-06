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Шарлеруа - Андерлехт

06.04.2018, Пятница, 21:30 мск Шарлеруа, стадион Стад дю Пэи де Шарлеруа Бельгия. Плей-офф, 2 тур Шарлеруа - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
18 тур
10 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Шарлеруа
3 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
9 тур
18 мая, четверг 21:30 Шарлеруа 1:3 Андерлехт
5 тур
27 апреля, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
21 тур
26 декабря, понедельник 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 3:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Шарлеруа
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Шарлеруа 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Шарлеруа 0:1 Андерлехт
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 20:00 Шарлеруа 3:1 Андерлехт
3 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:1 Андерлехт
5 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
15 февраля, пятница 23:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
12 тур
27 октября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
17 тур
27 ноября, суббота 22:00 Андерлехт 4:1 Шарлеруа
2 тур
7 августа, суббота 22:00 Шарлеруа 0:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
26 тур
6 марта, суббота 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
11 тур
17 октября, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 10 6 3 1 20:9 +11 21
2. Генк 10 4 4 2 13:13 0 16
3. Гент 10 4 2 4 8:8 0 14
4. Брюгге 10 3 3 4 17:12 +5 12
5. Андерлехт 10 4 0 6 12:15 -3 12
6. Шарлеруа 10 2 2 6 9:22 -13 8
7. Остенде 2 2 0 0 6:0 +6 6
8. Локерен 1 1 0 0 4:2 +2 3
9. Сент-Труйден 1 1 0 0 2:1 +1 3
10. Антверпен 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Эйпен 1 0 0 1 0:4 -4 0
12. Беерсхот-Вилрейк 2 0 0 2 2:6 -4 0
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