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Витебск - Шахтер

07.04.2018, Суббота, 16:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Витебск - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:2 Шахтер
11 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Витебск
8 тур
16 мая, понедельник 20:30 Витебск 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 4:1 Витебск
11 тур
22 июня, понедельник 18:00 Витебск 2:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Витебск 1:1 Шахтер
14 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Витебск 0:2 Шахтер
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Витебск
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Витебск 1:3 Шахтер
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Витебск
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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