Лозанна-Спорт - Лугано

|18 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Лозанна-Спорт
|4 тур
|9 августа, среда
|21:00
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Лугано
|18 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Лозанна-Спорт
|4 тур
|9 августа, среда
|21:00
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Лугано
|35 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Лугано
|23 тур
|4 марта, суббота
|19:45
|Лугано
|2:1
|Лозанна-Спорт
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|14:45
|Лозанна-Спорт
|4:1
|Лугано
|6 тур
|27 августа, суббота
|18:45
|Лугано
|1:1
|Лозанна-Спорт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35