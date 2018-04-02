Введите ваш ник на сайте

Лозанна-Спорт - Лугано

02.04.2018, Понедельник, 17:00 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 27 тур Лозанна-Спорт - Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
18 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт
4 тур
9 августа, среда 21:00 Лозанна-Спорт 2:3 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
35 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 1:2 Лугано
23 тур
4 марта, суббота 19:45 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт
10 тур
2 октября, воскресенье 14:45 Лозанна-Спорт 4:1 Лугано
6 тур
27 августа, суббота 18:45 Лугано 1:1 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
...
  • Читайте нас: 