Грассхоппер - Тун

|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Тун
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Тун
|2:2
|Грассхоппер
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Тун
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Тун
|2:2
|Грассхоппер
|33 тур
|17 мая, среда
|21:30
|Тун
|3:1
|Грассхоппер
|19 тур
|4 февраля, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|0:1
|Тун
|15 тур
|19 ноября, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|1:1
|Тун
|4 тур
|11 августа, четверг
|20:45
|Тун
|2:1
|Грассхоппер
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|0:0
|Тун
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:45
|Тун
|2:1
|Грассхоппер
|14 тур
|31 октября, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|1:2
|Тун
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|14:45
|Тун
|3:5
|Грассхоппер
|30 тур
|29 апреля, среда
|20:45
|Грассхоппер
|0:0
|Тун
|24 тур
|14 марта, суббота
|22:00
|Тун
|2:2
|Грассхоппер
|11 тур
|4 октября, суббота
|19:45
|Тун
|3:2
|Грассхоппер
|2 тур
|26 июля, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|2:3
|Тун
|30 тур
|16 апреля, среда
|21:45
|Грассхоппер
|0:5
|Тун
|27 тур
|30 марта, воскресенье
|14:45
|Тун
|1:3
|Грассхоппер
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|15:45
|Тун
|1:1
|Грассхоппер
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|2:1
|Тун
|29 тур
|27 апреля, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:2
|Тун
|25 тур
|30 марта, суббота
|22:45
|Тун
|1:0
|Грассхоппер
|12 тур
|6 октября, суббота
|21:45
|Тун
|2:3
|Грассхоппер
|7 тур
|25 августа, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|1:0
|Тун
|30 тур
|21 апреля, суббота
|19:45
|Тун
|0:0
|Грассхоппер
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|19:00
|Грассхоппер
|0:1
|Тун
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Грассхоппер
|1:0
|Тун
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Тун
|3:0
|Грассхоппер
|30 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Тун
|0:1
|Грассхоппер
|20 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:0
|Тун
|12 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:0
|Тун
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Тун
|2:2
|Грассхоппер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35