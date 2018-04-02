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Буде-Глимт - Хаугесунд

02.04.2018, Понедельник, 19:00 мск Бодо, стадион Аспмюра Норвегия. Элитсериен, 3 тур Буде-Глимт - Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Буде-Глимт
6 тур
20 апреля, среда 20:00 Буде-Глимт 3:4 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:4 Буде-Глимт
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Буде-Глимт 1:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:2 Буде-Глимт
8 тур
10 мая, суббота 17:30 Буде-Глимт 2:1 Хаугесунд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 19 7 4 51:24 +27 64
2. Мольде 30 18 5 7 63:36 +27 59
3. Бранн 30 17 7 6 45:31 +14 58
4. Хаугесунд 30 16 5 9 45:33 +12 53
5. Кристиансунн 30 13 7 10 46:41 +5 46
6. Волеренга 30 11 9 10 39:44 -5 42
7. Ранхейм 30 12 6 12 43:50 -7 42
8. Сарпсборг 08 30 11 8 11 46:39 +7 41
9. Одд 30 11 7 12 39:38 +1 40
10. Тромсе 30 11 3 16 41:48 -7 36
11. Буде-Глимт 30 6 14 10 32:35 -3 32
12. Лиллестрем 30 7 11 12 34:44 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 46:48 -2 31
14. Старт 30 8 5 17 30:54 -24 29
15. Стабек 30 6 11 13 37:50 -13 29
16. Сандефьорд 30 4 11 15 35:57 -22 23
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