|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:1
|Мариуполь
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|Динамо
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:1
|Мариуполь
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|Динамо
|17 тур
|15 марта, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:0
|Мариуполь
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|1:4
|Динамо
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|0:2
|Динамо
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|28 тур
|11 мая, суббота
|20:30
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Мариуполь
|0:0
|Динамо
|24 тур
|25 марта, воскресенье
|14:30
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|30 тур
|21 мая, суббота
|17:00
|Мариуполь
|3:2
|Динамо
|15 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|9:0
|Мариуполь
|19 тур
|6 марта, суббота
|16:00
|Мариуполь
|1:1
|Динамо
|4 тур
|8 августа, суббота
|20:00
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Шахтер Дн
|10
|8
|0
|2
|20:6
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|3
|3
|4
|9:13
|-4
|12
|4.
|Заря
|10
|3
|1
|6
|6:16
|-10
|10
|5.
|Мариуполь
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|6.
|Верес
|10
|0
|3
|7
|2:13
|-11
|3