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Хорсенс - Мидтьюлланд

03.04.2018, Вторник, 19:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Плей-офф, 1 тур Хорсенс - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
9 февраля, пятница 21:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
13 тур
20 октября, пятница 20:00 Мидтьюлланд 4:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:5 Мидтьюлланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
13 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
20 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
3 тур
27 июля, пятница 20:30 Хорсенс 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
12 мая, суббота 16:00 Хорсенс 2:1 Мидтьюлланд
20 тур
12 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 4:1 Хорсенс
11 тур
3 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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