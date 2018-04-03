Хорсенс - Мидтьюлланд

|20 тур
|9 февраля, пятница
|21:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|13 тур
|20 октября, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Хорсенс
|20 тур
|9 февраля, пятница
|21:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|13 тур
|20 октября, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Хорсенс
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:5
|Мидтьюлланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|27 тур
|13 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|20 тур
|9 декабря, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|27 июля, пятница
|20:30
|Хорсенс
|2:2
|Мидтьюлланд
|31 тур
|12 мая, суббота
|16:00
|Хорсенс
|2:1
|Мидтьюлланд
|20 тур
|12 марта, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Хорсенс
|11 тур
|3 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|26 тур
|21 апреля, четверг
|18:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5