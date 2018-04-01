Рандерс - Люнгбю

|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|9 тур
|15 сентября, пятница
|21:15
|Рандерс
|0:0
|Люнгбю
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|9 тур
|15 сентября, пятница
|21:15
|Рандерс
|0:0
|Люнгбю
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Люнгбю
|0:2
|Рандерс
|8 тур
|9 сентября, пятница
|19:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Орхус
|11
|7
|1
|3
|23:17
|+6
|22
|2.
|Хобро
|8
|5
|0
|3
|11:9
|+2
|15
|3.
|Сендерийск
|10
|4
|2
|4
|11:13
|-2
|14
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|15:12
|+3
|11
|5.
|Рандерс
|6
|3
|1
|2
|9:6
|+3
|10
|6.
|Хельсингор
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|7.
|Силькеборг
|6
|1
|1
|4
|7:11
|-4
|4
|8.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|4:12
|-8
|2