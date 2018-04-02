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Антверпен - Остенде

02.04.2018, Понедельник, 15:30 мск Бельгия. Плей-офф, 1 тур Антверпен - Остенде
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
17 февраля, суббота 20:00 Антверпен 0:0 Остенде
5 тур
27 августа, воскресенье 21:00 Остенде 3:4 Антверпен
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