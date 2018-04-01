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Шахтер - Жетысу

01.04.2018, Воскресенье, 12:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Шахтер - Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
31 тур
22 октября, суббота 12:00 Шахтер 4:1 Жетысу
27 тур
18 сентября, воскресенье 13:00 Жетысу 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
12 тур
21 мая, суббота 14:30 Жетысу 2:0 Шахтер
2 тур
20 марта, воскресенье 12:00 Шахтер 0:0 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 13:00 Жетысу 0:1 Шахтер
25 тур
13 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
16 тур
20 июня, суббота 15:00 Жетысу 3:0 Шахтер
6 тур
11 апреля, суббота 13:00 Шахтер 2:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 16:30 Шахтер 3:0 Жетысу
6 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Жетысу 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 16:30 Шахтер 1:0 Жетысу
4 тур
6 апреля, суббота 14:00 Жетысу 0:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
16 тур
9 июля, понедельник 17:00 Жетысу 1:5 Шахтер
4 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Шахтер 5:1 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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