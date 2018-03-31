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Астана - Кайсар

31.03.2018, Суббота, 13:00 мск Астана, стадион Астана Арена Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Астана - Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
18 сентября, понедельник 14:30 Кайсар 1:4 Астана
19 тур
6 июля, четверг 15:30 Астана 2:0 Кайсар
9 тур
29 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:3 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
4 июля, суббота 17:00 Астана 2:0 Кайсар
9 тур
25 апреля, суббота 12:00 Кайсар 2:1 Астана
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
9 тур
1 ноября, суббота 15:00 Астана 3:0 Кайсар
5 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Кайсар 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 17:00 Кайсар 1:0 Астана
3 тур
29 марта, суббота 15:00 Астана 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Астана 3:0 Кайсар
11 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Кайсар 0:1 Астана
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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