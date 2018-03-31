Динамо - Торпедо-БелАЗ

|18 тур
|13 августа, воскресенье
|14:45
|Динамо
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|15 апреля, суббота
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|14:45
|Динамо
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|15 апреля, суббота
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|16 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо
|17 тур
|23 августа, воскресенье
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|4 тур
|4 мая, понедельник
|18:30
|Динамо
|4:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Динамо
|25 тур
|27 сентября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|17 августа, воскресенье
|19:30
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|31 мая, суббота
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|32 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо
|27 тур
|20 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|21 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|4 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Динамо
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо
|21 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Динамо
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|12 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|28 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо
|20 тур
|5 августа, пятница
|19:00
|Динамо
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|11 мая, среда
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|33 тур
|21 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:1
|Динамо
|22 тур
|23 августа, понедельник
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо
|11 тур
|19 мая, среда
|19:00
|Динамо
|5:1
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|25 октября, воскресенье
|15:15
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|28 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|30
|23
|4
|3
|55:24
|+31
|73
|2.
|Шахтер Сл
|30
|19
|7
|4
|45:14
|+31
|64
|3.
|Динамо Мн
|30
|18
|9
|3
|41:17
|+24
|63
|4.
|Витебск
|30
|19
|5
|6
|47:20
|+27
|62
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|16
|7
|7
|36:18
|+18
|55
|6.
|Динамо-Брест
|30
|14
|10
|6
|52:30
|+22
|52
|7.
|Неман
|30
|12
|7
|11
|31:32
|-1
|43
|8.
|Слуцк
|30
|11
|3
|16
|26:36
|-10
|36
|9.
|Городея
|30
|9
|7
|14
|31:33
|-2
|34
|10.
|Ислочь
|30
|8
|9
|13
|20:37
|-17
|33
|11.
|Минск
|30
|7
|9
|14
|34:42
|-8
|30
|12.
|Гомель
|30
|7
|7
|16
|16:36
|-20
|28
|13.
|Дняпро
|30
|4
|12
|14
|24:44
|-20
|24
|14.
|Торпедо
|30
|6
|6
|18
|20:41
|-21
|24
|15.
|Смолевичи
|30
|5
|9
|16
|21:39
|-18
|24
|16.
|Днепр Мог
|30
|3
|7
|20
|17:53
|-36
|16