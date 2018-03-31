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Динамо - Торпедо-БелАЗ

31.03.2018, Суббота, 19:00 мск Минск, стадион Трактор Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Динамо - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 14:45 Динамо 1:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
15 апреля, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
8 октября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
4 тур
4 мая, понедельник 18:30 Динамо 4:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо
25 тур
27 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
31 мая, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо
27 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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