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Венло - Твенте

01.04.2018, Воскресенье, 13:30 мск Венло, стадион Де Кул Голландия. Эредивизие, 29 тур Венло - Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
2 тур
19 августа, суббота 19:30 Твенте 1:2 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
21 апреля, воскресенье 14:30 Венло 2:2 Твенте
4 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Твенте 1:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Венло 4:2 Твенте
4 тур
27 августа, суббота 21:45 Твенте 4:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Твенте 2:1 Венло
5 тур
11 сентября, суббота 20:45 Венло 1:2 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 20:45 Венло 0:2 Твенте
8 тур
26 сентября, суббота 22:45 Твенте 2:1 Венло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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