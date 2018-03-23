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Аргентина - Италия

23.03.2018, Пятница, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:45 Италия 1:2 Аргентина
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