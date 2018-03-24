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Черноморец - Армавир

24.03.2018, Суббота, 16:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур Черноморец - Армавир
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
7 тур
2 сентября, суббота 19:00 Армавир 2:0 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
26 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Армавир 1:0 Черноморец
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 0:1 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
14 тур
25 октября, суббота 16:00 Черноморец 1:1 Армавир
4 тур
26 августа, вторник 18:00 Армавир 1:3 Черноморец
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
16 августа, суббота 19:00 Черноморец 2:1 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
23 тур
12 ноября, вторник 15:30 Армавир 1:1 Черноморец
7 тур
17 августа, суббота 19:00 Черноморец 3:0 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
18 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Армавир
2 тур
21 июля, суббота 18:30 Армавир 1:1 Черноморец
Россия. Кубок (2012/2013)
1/64 финала
18 августа, суббота 19:00 Черноморец 0:1 Армавир
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
31 тур
18 октября, понедельник 18:00 Черноморец 2:2 Армавир
15 тур
10 июля, суббота 18:30 Армавир 0:3 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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