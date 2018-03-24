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Спартак-Нальчик - Ангушт

24.03.2018, Суббота, 15:00 мск Нальчик, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур Спартак-Нальчик - Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
7 тур
2 сентября, суббота 16:30 Ангушт 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2017/2018)
1/64 финала
8 августа, вторник 17:00 Ангушт 2:3 Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 15:00 Ангушт 0:0 Спартак-Нальчик
7 тур
1 сентября, вторник 16:00 Спартак-Нальчик 2:0 Ангушт
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:30 Спартак-Нальчик 2:2
(8:7)п		 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
12 тур
13 октября, понедельник 18:30 Спартак-Нальчик 4:0 Ангушт
2 тур
12 августа, вторник 18:00 Ангушт 3:2 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 19:00 Спартак-Нальчик 1:0 Ангушт
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 18:30 Спартак-Нальчик 3:1 Ангушт
19 тур
18 октября, пятница 15:00 Ангушт 1:2 Спартак-Нальчик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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