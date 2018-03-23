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Турция - Ирландия

23.03.2018, Пятница, 20:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Турция - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

25 мая, воскресенье 21:00 Ирландия 1:2 Турция
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