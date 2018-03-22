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Мальта - Люксембург

22.03.2018, Четверг, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мальта - Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные 2012

2 июня, суббота 19:00 Люксембург 0:2 Мальта
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 22 марта 2018, 21:27

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    Рейтинг: +1426

    VSt 22 марта 2018, 20:18

    Сегодня Люксембург должен выиграть. Они, вроде, покрепче, как команда.

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