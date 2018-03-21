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ЮАР - Ангола

21.03.2018, Среда, 16:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Ангола
Товарищеские матчи. Сборные 2015

16 июня, вторник 16:00 ЮАР 2:1 Ангола
Кубок Африканских Наций 2013, группа A
2 тур
23 января, среда 19:00 ЮАР 2:0 Ангола
Кубок Африканских Наций 2008, группа D
1 тур
23 января, среда 22:30 ЮАР 1:1 Ангола
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