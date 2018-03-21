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Лихтенштейн - Андорра

21.03.2018, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Лихтенштейн - Андорра
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 августа, вторник 19:00 Лихтенштейн 1:0 Андорра
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    Рейтинг: +172

    BigFanFCRV 22 марта 2018, 18:18

    Россия бы примерно также сыграла с ними

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    Рейтинг: +4486

    Snek 21 марта 2018, 23:32

    интересно на стадион пришёл кто-то к ним?

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    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > Snek 21 марта 2018, 23:36

    родственники и друзья ))))

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    Рейтинг: +1974

    android-uz > Snek 22 марта 2018, 11:21

    а в государстве Андорра остался кто-нибудь, если они поехали на матч ))))

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    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 21 марта 2018, 21:26

    АУУУ МАТЧ ТВ !!!! Вы даже новой политики не придерживаетесь ???? Как так ??? ТАКОЙ МАТЧ и вы не показываете !!!!

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Spartak 777 21 марта 2018, 21:57

    жалко что не показали я думаю многим бы этот матч понравился, интересно же как карликовые сборные сыграли бы

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    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > Гуус 21 марта 2018, 22:04

    Конечно ! Я про это и говорю

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    Рейтинг: +229

    Dan93 21 марта 2018, 05:34

    Заруба конкретная. По Матчу будут показывать?

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    Рейтинг: +1974

    android-uz > Dan93 21 марта 2018, 11:29

    )))))

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    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > Dan93 21 марта 2018, 21:25

    Ну согласно "НОВОЙ" политике просто обязаны ! )))

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    Рейтинг: +90

    alikatos 20 марта 2018, 23:36

    даже незнаю кто сильнее то...

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