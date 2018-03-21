Лихтенштейн - Андорра

Россия бы примерно также сыграла с ними
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|14 августа, вторник
|19:00
|Лихтенштейн
|1:0
|Андорра
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|14 августа, вторник
|19:00
|Лихтенштейн
|1:0
|Андорра
Россия бы примерно также сыграла с ними
интересно на стадион пришёл кто-то к ним?
родственники и друзья ))))
а в государстве Андорра остался кто-нибудь, если они поехали на матч ))))
АУУУ МАТЧ ТВ !!!! Вы даже новой политики не придерживаетесь ???? Как так ??? ТАКОЙ МАТЧ и вы не показываете !!!!
жалко что не показали я думаю многим бы этот матч понравился, интересно же как карликовые сборные сыграли бы
Конечно ! Я про это и говорю
Заруба конкретная. По Матчу будут показывать?
)))))
Ну согласно "НОВОЙ" политике просто обязаны ! )))