Введите ваш ник на сайте
Материалы

Спортинг - Атлетико

12.04.2018, Четверг, 22:05 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Спортинг - Атлетико
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 5 апреля, четверг 22:05 Атлетико 2:0 Спортинг
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 18 марта, четверг 23:05 Спортинг 2:2 Атлетико
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 21:00 Атлетико 0:0 Спортинг
...
  • Читайте нас: 