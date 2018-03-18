Введите ваш ник на сайте

Лугано - Люцерн

18.03.2018, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 26 тур Лугано - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Лугано 1:0 Люцерн
1 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Люцерн 1:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
36 тур
2 июня, пятница 21:30 Лугано 0:1 Люцерн
26 тур
2 апреля, воскресенье 14:45 Люцерн 0:2 Лугано
15 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:1 Лугано
1 тур
23 июля, суббота 18:45 Лугано 1:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Люцерн
24 тур
12 марта, суббота 22:00 Люцерн 2:1 Лугано
11 тур
3 октября, суббота 21:00 Люцерн 2:2 Лугано
7 тур
29 августа, суббота 18:45 Лугано 0:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
...
  • Читайте нас: 