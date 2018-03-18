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Базель - Сьон

18.03.2018, Воскресенье, 18:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 26 тур Базель - Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Базель 5:1 Сьон
6 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
18 мая, четверг 20:45 Базель 2:2 Сьон
24 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Сьон 0:1 Базель
16 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
1 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Базель 3:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
30 апреля, суббота 21:00 Базель 2:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 0:1 Базель
12 тур
18 октября, воскресенье 14:45 Сьон 0:2 Базель
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Базель 3:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
28 тур
18 апреля, суббота 18:45 Сьон 0:1 Базель
20 тур
14 февраля, суббота 19:45 Базель 1:1 Сьон
13 тур
25 октября, суббота 22:00 Базель 1:1 Сьон
6 тур
17 августа, воскресенье 15:45 Сьон 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
21 тур
15 февраля, суббота 22:45 Базель 1:0 Сьон
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Базель 2:2 Сьон
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Сьон
10 тур
26 сентября, среда 22:30 Базель 4:1 Сьон
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:3 Базель
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Базель 0:0 Сьон
13 тур
26 октября, среда 21:45 Сьон 0:1 Базель
4 тур
6 августа, суббота 19:45 Базель 3:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Базель
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
1 апреля, четверг 21:45 Базель 4:3 Сьон
27 тур
27 марта, суббота 19:45 Сьон 2:2 Базель
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Сьон
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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