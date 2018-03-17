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Цюрих - Янг Бойз

17.03.2018, Суббота, 21:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 26 тур Цюрих - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Цюрих
5 тур
19 августа, суббота 20:00 Цюрих 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:0 Цюрих
22 тур
27 февраля, суббота 22:00 Цюрих 0:1 Янг Бойз
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:1 Цюрих
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Цюрих 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Цюрих 0:1 Янг Бойз
25 тур
22 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Цюрих
10 тур
28 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
3 тур
3 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
24 тур
9 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:3 Цюрих
10 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Цюрих
4 тур
4 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
26 мая, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:4 Цюрих
21 тур
23 февраля, суббота 22:45 Цюрих 4:0 Янг Бойз
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Цюрих 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:1 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 1:0 Цюрих
27 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:2 Янг Бойз
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:3 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
19 апреля, вторник 21:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Цюрих
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 0:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
10 тур
23 сентября, среда 22:15 Янг Бойз 3:0 Цюрих
1 тур
14 июля, вторник 00:00 Цюрих 2:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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