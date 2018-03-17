Цюрих - Янг Бойз

|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|5 тур
|19 августа, суббота
|20:00
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|5 тур
|19 августа, суббота
|20:00
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|3:0
|Цюрих
|22 тур
|27 февраля, суббота
|22:00
|Цюрих
|0:1
|Янг Бойз
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:1
|Цюрих
|1 тур
|18 июля, суббота
|21:00
|Цюрих
|1:1
|Янг Бойз
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:1
|Янг Бойз
|25 тур
|22 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Цюрих
|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|29 тур
|13 апреля, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|24 тур
|9 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|1:3
|Цюрих
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:1
|Цюрих
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:3
|Янг Бойз
|34 тур
|26 мая, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|2:4
|Цюрих
|21 тур
|23 февраля, суббота
|22:45
|Цюрих
|4:0
|Янг Бойз
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:1
|Янг Бойз
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:1
|Цюрих
|32 тур
|1 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|27 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|10 тур
|24 сентября, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:3
|Цюрих
|29 тур
|19 апреля, вторник
|21:45
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|20 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Цюрих
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35