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Санкт-Галлен - Грассхоппер

17.03.2018, Суббота, 21:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 26 тур Санкт-Галлен - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:1 Грассхоппер
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 4:1 Грассхоппер
27 тур
8 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
16 тур
26 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 2:2 Санкт-Галлен
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
23 тур
5 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен Грассхоппер
10 тур
26 сентября, суббота 18:45 Грассхоппер 1:1 Санкт-Галлен
6 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 3:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 1:5 Грассхоппер
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
1 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
11 тур
1 октября, понедельник 21:45 Грассхоппер 1:0 Санкт-Галлен
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:4 Грассхоппер
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Грассхоппер
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
14 тур
28 октября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:0 Грассхоппер
5 тур
8 августа, суббота 19:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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