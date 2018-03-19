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Даллас - Сиэтл

19.03.2018, Понедельник, 00:01 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Сиэтл
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 02:30 Сиэтл 4:0 Даллас

17 сентября, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, понедельник 05:00 Даллас 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 3:0 Даллас
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Сиэтл

14 июля, четверг 05:30 Сиэтл 5:0 Даллас

15 мая, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, понедельник 03:30 Даллас 2:1
(4:2)п		 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 2 ноября, понедельник 05:30 Сиэтл 2:1 Даллас
США. МЛС 2015

14 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 3:0 Даллас

29 марта, воскресенье 03:30 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, вторник 07:00 Сиэтл 0:0 Даллас
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 04:00 Даллас 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 сентября, четверг 05:00 Даллас 3:1 Сиэтл

8 мая, четверг 06:00 Сиэтл 2:1 Даллас

13 апреля, воскресенье 04:30 Даллас 2:3 Сиэтл
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:30 Даллас 2:0 Сиэтл

4 августа, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:0 Даллас

19 мая, воскресенье 06:30 Сиэтл 4:2 Даллас
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Даллас 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Даллас 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Даллас 0:1 Сиэтл

26 мая, четверг 00:00 Сиэтл 0:1 Даллас
США. МЛС 2010

12 июля, понедельник 00:00 Сиэтл 1:1 Даллас

23 апреля, пятница 00:00 Даллас 2:2 Сиэтл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 22 5 7 62:33 +29 71
2. Атланта Юнайтед 34 21 6 7 70:44 +26 69
3. Cпортинг КС 34 18 8 8 65:40 +25 62
4. Сиэтл 34 18 5 11 52:37 +15 59
5. Даллас 34 16 9 9 52:44 +8 57
6. Лос-Анджелес 33 16 8 9 68:52 +16 56
7. Нью-Йорк Сити 34 16 8 10 59:45 +14 56
8. Портленд 33 15 8 10 54:48 +6 53
9. Ди Си Юнайтед 34 14 9 11 60:50 +10 51
10. Коламбус 34 14 9 11 43:45 -2 51
11. Филадельфия 34 15 5 14 49:50 -1 50
12. Реал Солт-Лейк 34 14 7 13 55:58 -3 49
13. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 66:64 +2 48
14. Ванкувер Уайткепс 34 13 8 13 54:67 -13 47
15. Монреаль Импакт 34 14 4 16 47:53 -6 46
16. Нью-Инглэнд 34 10 11 13 49:55 -6 41
17. Динамо Хью 34 10 8 16 58:58 0 38
18. Торонто 34 10 6 18 59:64 -5 36
19. Миннесота Юнайтед 34 11 3 20 49:71 -22 36
20. Чикаго Файр 34 8 8 18 48:61 -13 32
21. Колорадо 34 8 7 19 36:63 -27 31
22. Орландо Сити 34 8 4 22 43:74 -31 28
23. Сан-Хосе 34 4 9 21 49:71 -22 21
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