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Паниониос - Ксанти

01.04.2018, Воскресенье, 15:00 мск Афины, стадион Неас Смирнис Греция. Суперлига, 26 тур Паниониос - Ксанти
Греция. Суперлига (2017/2018)
11 тур
19 ноября, воскресенье 16:00 Ксанти 2:0 Паниониос
Греция. Суперлига (2016/2017)
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:15 Паниониос 2:0 Ксанти
4 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ксанти 0:2 Паниониос
Греция. Суперлига (2015/2016)
26 тур
12 марта, суббота 16:00 Паниониос 3:0 Ксанти
11 тур
22 ноября, воскресенье 18:15 Ксанти 2:0 Паниониос
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 18:15 Ксанти 1:1 Паниониос
5 тур
27 сентября, суббота 19:15 Паниониос 1:1 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 19:15 Ксанти 2:0 Паниониос
13 тур
1 декабря, воскресенье 19:15 Паниониос 0:0 Ксанти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 29 20 7 2 47:12 +35 67
2. ПАОК 28 21 4 3 59:13 +46 67
3. Атромитос 30 15 11 4 43:21 +22 56
4. Олимпиакос 28 16 6 6 56:27 +29 54
5. Астерас 30 12 9 9 39:24 +15 45
6. Ксанти 30 12 9 9 31:30 +1 45
7. Панатинаикос 29 10 10 9 28:27 +1 40
8. Паниониос 30 10 10 10 32:31 +1 40
9. Панетоликос 30 9 8 13 31:40 -9 35
10. ПАС 30 7 13 10 31:34 -3 34
11. Левадиакос 29 7 10 12 20:32 -12 31
12. Ларисса 29 7 10 12 21:37 -16 31
13. ПАС Ламия 30 6 12 12 20:34 -14 30
14. Аполлон Смирнис 30 6 11 13 23:36 -13 29
15. Керкира 30 4 10 16 19:51 -32 22
16. Платаниас 30 2 4 24 14:65 -51 10
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